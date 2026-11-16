La riminese Linda Gennari, protagonista de “Il lutto si addice ad Elettra” del regista Davide Livermore, è candidata tra le migliori attrici ai Premi Ubu 2026.
Lunedì 16 novembre, nel foyer del teatro Ivo Chiesa di Genova, sono state annunciate le nomination della 48esima edizione. L’annuncio dei finalisti è la prima tappa del percorso che si concluderà con la proclamazione delle vincitrici e dei vincitori, lunedì 14 dicembre all’Arena del Sole di Bologna.
I Premi Ubu si compongono di 17 categorie: migliore spettacolo di teatro e di danza, migliore regia, migliore attrice/attore o performer, con una categoria per gli under 35; i premi per la scenografia, i costumi, il disegno luci, il progetto sonoro e le musiche originali. Un’attenzione particolare è rivolta alla scrittura drammaturgica, con tre categorie dedicate rispettivamente ai nuovi testi italiani e stranieri (messi in scena da compagnie italiane) e una voce, introdotta l’anno passato, dedicata alle riscritture e agli adattamenti. Un ulteriore sguardo è rivolto al panorama internazionale con il premio al migliore spettacolo straniero presentato in Italia. Infine, i premi speciali e il riconoscimento alla carriera, che sarà svelato nel corso della serata di premiazione.
Concorrono ai Premi Ubu 2026 tutti gli spettacoli che hanno debuttato in Italia tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026. Dall’edizione 2023/24 è stato adottato il principio della biennalizzazione. Gli spettacoli che hanno avuto un’anteprima o poche repliche nel periodo di riferimento ma avranno una tournée più corposa dal settembre 2026, pur rimanendo censiti nell’anno in corso, hanno automaticamente la possibilità di concorrere nella prossima edizione del Premio.
PREMI UBU 2026
Risultati della prima votazione
I candidati al ballottaggio (in ordine alfabetico)
SPETTACOLO DI TEATRO
Abracadabra (di Babilonia Teatri)
Atomica (di Muta Imago, regia di Claudia Sorace)
Oltre (ideazione e regia di Fabiana Iacozzilli)
SPETTACOLO DI DANZA
Abracadabra (di Francesca Pennini)
Ma a che serve la luce? / Le ceneri di Gramsci (coreografia e regia di Virgilio Sieni)
Le Fenicie (regia e coreografia di Michela Lucenti)
REGIA
Emma Dante (L’angelo del focolare)
Fabiana Iacozzilli (Oltre)
Davide Livermore (Il lutto si addice ad Elettra)
Giovanni Ortoleva (Mirra)
ATTRICE/PERFORMER
Anna Della Rosa (Orlando)
Linda Gennari (Il lutto si addice ad Elettra)
Francesca Pennini (Abracadabra)
Federica Rosellini (Dracula)
ATTORE O PERFORMER
Alessandro Berti (Atomica)
Vinicio Marchioni (Riccardo III)
Lino Musella (Non posso narrare la mia vita)
Paolo Pierobon (Il lutto si addice ad Elettra)
Gabriele Portoghese (Atomica)
ATTRICE O PERFORMER UNDER 35
Marta Malvestiti
Alice Raffaelli
Evelina Rosselli
ATTORE O PERFORMER UNDER 35
Alessandro Bandini
Alfonso De Vreese
Niccolò Fettarappa
SCENOGRAFIA
Guia Buzzi (Miracolo a Milano)
Andrea De Rosa, Luca Giovagnoli (Dracula)
Paola Villani (Oltre)
COSTUMI
Emanuela Dall’Aglio (Gran teatro anatomico)
Gianluca Falaschi (Il lutto si addice ad Elettra)
Gianluca Sbicca (Miracolo a Milano)
DISEGNO LUCI
Maria Elena Fusacchia (Atomica)
Pasquale Mari (Dracula)
Raffaella Vitiello (Oltre)
PROGETTO SONORO O MUSICHE ORIGINALI
Riccardo Fazi (suono), Lorenzo Tomio (musiche originali) (Atomica)
U.P. Alcaro (Dracula)
Franco Visioli (Oltre)
NUOVO TESTO ITALIANO O SCRITTURA DRAMMATURGICA (messi in scena da compagnie o artisti italiani)
Abracadabra (di Babilonia Teatri)
Bandiera (di Lucia Franchi e Luca Ricci)
Resteremo per sempre qui buone ad aspettarti (di Diego Pleuteri)
TESTO NON ORIGINALE (dedicato a riscritture e/o adattamenti)
Per sempre, adattamento di Alessandro Bandini e Ugo Fiore da lettere e cartoline inedite di Giovanni Testori ad Alain Toubas
Dracula, di Fabrizio Sinisi, liberamente ispirato al romanzo di Bram Stoker
Miracolo a Milano di Paolo Di Paolo (trasposizione teatrale), Lino Guanciale e Corrado Rovida (dramaturg) da Vittorio De Sica e Cesare Zavattini
NUOVO TESTO STRANIERO O SCRITTURA DRAMMATURGICA (messi in scena da compagnie o artisti italiani)
Circle Mirror Transformation di Annie Baker
Escaped Alone di Caryl Churchill
L’empireo (The Welkin) di Lucy Kirkwood
SPETTACOLO STRANIERO PRESENTATO IN ITALIA
Oracle di Łukasz Twarkowski
Valentina di Caroline Guiela Nguyen
Prendre soin (Beyond Caring) di Alexander Zeldin
Il processo Pelicot di Milo Rau
PREMI SPECIALI
Anghiari Dance Hub: esperienza unica di incubatore formativo e di residenza per coreografe, coreografi, danzatrici e danzatori
Arturo Cirillo: per il rapporto tra tradizione e contemporaneità nei suoi lavori; per la trasmissione dell’arte attoriale alle nuove generazioni
Dario De Luca: per il lavoro prezioso di recupero della fiaba calabrese, tra filologia e restituzione scenica
Ferruccio Marotti: decano della storia del teatro, ha svolto un’innovativa attività di ricerca
Stivalaccio Teatro: per l’opera di rivitalizzazione e traduzione contemporanea della tradizione della commedia dell’arte
Teatro Povero di Monticchiello: per la forza e la longevità di un progetto che da 60 anni unisce storia, narrazione, teatro, senso di comunità e di appartenenza civica
Tovaglia a quadri: per aver raccontato, con annuali appuntamenti di cibo e tradizione, la Storia del nostro Paese attraverso gli occhi della provincia
Xong Collection di Xing: per il lavoro pionieristico come etichetta di produzione discografica d’artista
Zona K: per il lavoro di internazionalizzazione e diffusione della drammaturgia favorito dalla sua programmazione artistica