La riminese Linda Gennari, protagonista de “Il lutto si addice ad Elettra” del regista Davide Livermore, è candidata tra le migliori attrici ai Premi Ubu 2026.

Lunedì 16 novembre, nel foyer del teatro Ivo Chiesa di Genova, sono state annunciate le nomination della 48esima edizione. L’annuncio dei finalisti è la prima tappa del percorso che si concluderà con la proclamazione delle vincitrici e dei vincitori, lunedì 14 dicembre all’Arena del Sole di Bologna.

I Premi Ubu si compongono di 17 categorie: migliore spettacolo di teatro e di danza, migliore regia, migliore attrice/attore o performer, con una categoria per gli under 35; i premi per la scenografia, i costumi, il disegno luci, il progetto sonoro e le musiche originali. Un’attenzione particolare è rivolta alla scrittura drammaturgica, con tre categorie dedicate rispettivamente ai nuovi testi italiani e stranieri (messi in scena da compagnie italiane) e una voce, introdotta l’anno passato, dedicata alle riscritture e agli adattamenti. Un ulteriore sguardo è rivolto al panorama internazionale con il premio al migliore spettacolo straniero presentato in Italia. Infine, i premi speciali e il riconoscimento alla carriera, che sarà svelato nel corso della serata di premiazione.

Concorrono ai Premi Ubu 2026 tutti gli spettacoli che hanno debuttato in Italia tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026. Dall’edizione 2023/24 è stato adottato il principio della biennalizzazione. Gli spettacoli che hanno avuto un’anteprima o poche repliche nel periodo di riferimento ma avranno una tournée più corposa dal settembre 2026, pur rimanendo censiti nell’anno in corso, hanno automaticamente la possibilità di concorrere nella prossima edizione del Premio.

PREMI UBU 2026

Risultati della prima votazione

I candidati al ballottaggio (in ordine alfabetico)

SPETTACOLO DI TEATRO

Abracadabra (di Babilonia Teatri)

Atomica (di Muta Imago, regia di Claudia Sorace)

Oltre (ideazione e regia di Fabiana Iacozzilli)

SPETTACOLO DI DANZA

Abracadabra (di Francesca Pennini)

Ma a che serve la luce? / Le ceneri di Gramsci (coreografia e regia di Virgilio Sieni)

Le Fenicie (regia e coreografia di Michela Lucenti)

REGIA

Emma Dante (L’angelo del focolare)

Fabiana Iacozzilli (Oltre)

Davide Livermore (Il lutto si addice ad Elettra)

Giovanni Ortoleva (Mirra)

ATTRICE/PERFORMER

Anna Della Rosa (Orlando)

Linda Gennari (Il lutto si addice ad Elettra)

Francesca Pennini (Abracadabra)

Federica Rosellini (Dracula)

ATTORE O PERFORMER

Alessandro Berti (Atomica)

Vinicio Marchioni (Riccardo III)

Lino Musella (Non posso narrare la mia vita)

Paolo Pierobon (Il lutto si addice ad Elettra)

Gabriele Portoghese (Atomica)

ATTRICE O PERFORMER UNDER 35

Marta Malvestiti

Alice Raffaelli

Evelina Rosselli

ATTORE O PERFORMER UNDER 35

Alessandro Bandini

Alfonso De Vreese

Niccolò Fettarappa

SCENOGRAFIA

Guia Buzzi (Miracolo a Milano)

Andrea De Rosa, Luca Giovagnoli (Dracula)

Paola Villani (Oltre)

COSTUMI

Emanuela Dall’Aglio (Gran teatro anatomico)

Gianluca Falaschi (Il lutto si addice ad Elettra)

Gianluca Sbicca (Miracolo a Milano)

DISEGNO LUCI

Maria Elena Fusacchia (Atomica)

Pasquale Mari (Dracula)

Raffaella Vitiello (Oltre)

PROGETTO SONORO O MUSICHE ORIGINALI

Riccardo Fazi (suono), Lorenzo Tomio (musiche originali) (Atomica)

U.P. Alcaro (Dracula)

Franco Visioli (Oltre)

NUOVO TESTO ITALIANO O SCRITTURA DRAMMATURGICA (messi in scena da compagnie o artisti italiani)

Abracadabra (di Babilonia Teatri)

Bandiera (di Lucia Franchi e Luca Ricci)

Resteremo per sempre qui buone ad aspettarti (di Diego Pleuteri)

TESTO NON ORIGINALE (dedicato a riscritture e/o adattamenti)

Per sempre, adattamento di Alessandro Bandini e Ugo Fiore da lettere e cartoline inedite di Giovanni Testori ad Alain Toubas

Dracula, di Fabrizio Sinisi, liberamente ispirato al romanzo di Bram Stoker

Miracolo a Milano di Paolo Di Paolo (trasposizione teatrale), Lino Guanciale e Corrado Rovida (dramaturg) da Vittorio De Sica e Cesare Zavattini

NUOVO TESTO STRANIERO O SCRITTURA DRAMMATURGICA (messi in scena da compagnie o artisti italiani)

Circle Mirror Transformation di Annie Baker

Escaped Alone di Caryl Churchill

L’empireo (The Welkin) di Lucy Kirkwood

SPETTACOLO STRANIERO PRESENTATO IN ITALIA

Oracle di Łukasz Twarkowski

Valentina di Caroline Guiela Nguyen

Prendre soin (Beyond Caring) di Alexander Zeldin

Il processo Pelicot di Milo Rau

PREMI SPECIALI

Anghiari Dance Hub: esperienza unica di incubatore formativo e di residenza per coreografe, coreografi, danzatrici e danzatori

Arturo Cirillo: per il rapporto tra tradizione e contemporaneità nei suoi lavori; per la trasmissione dell’arte attoriale alle nuove generazioni

Dario De Luca: per il lavoro prezioso di recupero della fiaba calabrese, tra filologia e restituzione scenica

Ferruccio Marotti: decano della storia del teatro, ha svolto un’innovativa attività di ricerca

Stivalaccio Teatro: per l’opera di rivitalizzazione e traduzione contemporanea della tradizione della commedia dell’arte

Teatro Povero di Monticchiello: per la forza e la longevità di un progetto che da 60 anni unisce storia, narrazione, teatro, senso di comunità e di appartenenza civica

Tovaglia a quadri: per aver raccontato, con annuali appuntamenti di cibo e tradizione, la Storia del nostro Paese attraverso gli occhi della provincia

Xong Collection di Xing: per il lavoro pionieristico come etichetta di produzione discografica d’artista

Zona K: per il lavoro di internazionalizzazione e diffusione della drammaturgia favorito dalla sua programmazione artistica