L’annuncio: Albanese al Carisport di Cesena

Grande ritorno di Antonio Albanese per la nuova tournée di “Personaggi” con tappa che si terrà al Carisport di Cesena il 22 novembre 2024 alle ore 21:00. I testi sono di Albanese, Michele Serra, Piero Guerrera e Giampiero Solari. Regia di Giampiero Solari. Lo spettacolo “Personaggi” nel corso del tempo si arricchisce delle nuove maschere create da Antonio Albanese, divenendo la summa dei suoi spettacoli teatrali. Che cosa hanno in comune i mille volti con i quali Antonio Albanese racconta il presente? L’umanità. La realtà diventa teatro attraverso Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e insieme prototipi della nostra società, visi conosciuti che si ritrovano nel vicino di casa, nell’amico del cuore, in noi stessi.

“Vorrei che dopo un mio spettacolo tutti si sentissero un po’ meno soli, un po’ più allegri, un po’ più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre” (Antonio Albanese),

I prezzi dei biglietti:

PLATEA (settori A, B, C, D) € 63,50 (€ 55,00 + 8,50)

PLATEA (settori E, F) € 57,50 (€ 50,00 + 7,50)

TRIBUNETTA CENTRALE € 63,50 (€ 55,00 + 8,50)

TRIBUNA CENTRALE € 46,00 (€ 40,00 + 6,00)

TRIBUNE LATERALI € 34,50 (€ 30,00 + 4,50)

I biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone e nei relativi punti vendita.

Informazioni: 371 4427479 - libero@vidiaclub.com

Elenco punti vendita fisici Cesena e Provincia:

Phone Lab

Piazza Anna Magnani, 84 – Cesena (Fc)

Tel. 0547 482146

Orari: lun-sab 08:30–12:30 - 15:30–19:00