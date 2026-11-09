L’anima di Battiato, il violino di Mecozzi: al Teatro Socjale va in scena la magia delle “Traiettorie impercettibili”

C’è un momento esatto, durante un concerto, in cui il confine tra l’omaggio a un Maestro e la creazione di un’opera nuova si assottiglia fino a scomparire. È quanto accaduto il 6 novembre 2026 sul palco dello storico Teatro Socjale di Piangipane, per la tappa autunnale del tour “Traiettorie impercettibili - Viaggio attraverso la musica di Franco Battiato” di Federico Mecozzi.

In una cornice calda e suggestiva come quella del Socjale – dove la musica d’autore si sposa da sempre con la convivialità romagnola (immancabili, durante l’intervallo, i celebri cappelletti del teatro) – il violinista e polistrumentista riminese, da 17 anni braccio destro di Ludovico Einaudi, ha dimostrato ancora una volta di avere una grammatica musicale capace di toccare le corde più profonde dell’anima.

Una rilettura intima e potente

Fin dalle prime note, la sensazione è quella di trovarsi di fronte a un rito laico. Mecozzi si muove con eleganza tra violino, viola e pianoforte, destrutturando e riassemblando il repertorio del cantautore siciliano senza mai tradirne l’essenza mistica e visionaria. Brani complessi ed evocativi come “Shock in my town” e “Il re del mondo” vengono trasfigurati: i temi melodici di Battiato sono il faro attorno a cui Mecozzi cuce una personalissima trama strumentale, fatta di crescendo emotivi e rarefazioni.

Il momento più toccante della serata arriva quando la musica dal vivo incontra i nastri registrati con la voce originale di Franco Battiato. L’effetto non è quello della semplice base pre-registrata, ma di un dialogo oltre lo spazio e il tempo tra l’orchestrazione sul palco e l’inconfondibile timbro dell’artista catanese, una fusione che ha letteralmente fatto trattenere il respiro ai presenti in sala.

La formazione autunnale: il suono si fa grande

Se nei primi appuntamenti della tournée estiva l’impianto scenico puntava spesso su atmosfere più da camera, per questo tour teatrale autunnale Mecozzi si è presentato sul palco con una vera e propria orchestra tascabile dalle tinte ibride, in grado di spaziare dal neoclassicismo all’elettronica.

Ad affiancarlo, una line-up formidabile che completa e arricchisce l’arrangiamento dei brani: le sezioni ad arco sono sorrette dal violoncello di Veronica Conti e dal doppio ruolo di Anselmo Pelliccioni (violoncello e contrabbasso). A garantire la spinta ritmica e i tappeti sintetici, vero marchio di fabbrica della contaminazione battiatiana, troviamo le chitarre e l’elettronica di Massimo Marches, intrecciate magistralmente alle tastiere e alla fisarmonica di Stefano Zambardino.

L’abbraccio del pubblico

Il viaggio si chiude esattamente come era iniziato: con un senso di sacralità e ammirazione. Il pubblico del Socjale, che aveva registrato il tutto esaurito già in prevendita, ha tributato a Mecozzi e alla sua band un lunghissimo applauso finale, con un’intensa standing ovation.

Le “Traiettorie impercettibili” di Federico Mecozzi non sono un semplice tributo a Battiato, ma la dimostrazione di come la grande musica possa essere un organismo vivo, capace di evolversi e respirare attraverso le mani di chi la sa ascoltare e reimmaginare. E ieri sera, a Piangipane, abbiamo avuto l’ennesima riprova di questo miracolo.