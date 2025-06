Kevin Spacey: «Fellini è un maestro» VIDEO

Kevin Spacey e le star delle serie tv hanno sfilato questo pomeriggio sul red carpet allestito in piazza Cavour per l’“Italian global series festival”. Nella città di Federico Fellini l’attore hollywoodiano, in cerca di rilancio dopo le accuse e il processo per molestie (dal quale è stato assolto), ha commentato che “certamente il lavoro di Fellini mi ha ispirato. Fellini è un maestro, è stato nominato agli Oscar 17 volte (12 in realtà, ndr), ne ha vinti 4, più di ogni altro regista nella storia» (alla pari con John Ford). Tra gli ospiti anche Can Yaman e Giuseppe Lo Cascio.