Kenny “Blues boss” Wayne all’House of Rock: l’energia dell’America in 88 tasti

Il bluesman Kenny “Blues boss” Wayne sbarcherà all’House of rock di Rimini domani 22 gennaio alle 22 , per una data del suo tour europeo. Il pianista americano si colloca a metà strada tra le due più grandi scuole blues statunitensi: quella del Delta del Mississippi e quella di Chicago.

Vincitore di un Blues Grammy Award nel 2024 e membro della prestigiosa Boogie Woogie Hall of Fame, Wayne domina gli “88 tasti” con un’energia fresca e travolgente, accompagnato da una band di caratura mondiale che schiera Russell Jackson al basso (già al fianco di B.B. King), Heggy Vezzano alla chitarra e Joey Dimarco alla batteria. Nato nel 1944 nello stato di Washington, “the blues boss” è cresciuto a San Francisco, e si è poi trasferito prima a New Orleans poi a Los Angeles. Attualmente risiede a Calgary, Canada. Il suo peregrinare per gli Stati Uniti gli ha consentito di entrare in contatto con diverse scuole e stili della musica afroamericana, raccogliendo influenze che ha poi messo a frutto dagli anni Ottanta, diventando uno dei più ricercati tastieristi da parte di grandi nomi del blues.

Il suo stile incorpora elementi latini, rhythm’n’blues e, soprattutto, gospel. Kenny Wayne (nato Kenneth Wayne Spruell) ha inciso una dozzina di album a proprio nome, oltre a decine di partecipazioni a lavori altrui, e vinto molti premi di settore, tra cui il citato Grammy e il Juno Award 2006 per l’album “Let it loose”.

Al termine del concerto dj set fino a tarda notte. Biglietti con consumazione a 18 euro.

Info: www.houseofrock.it o 20 euro alla cassa