Jovanotti scatenato, Pesaro a fuoco per quattro travolgenti date / TUTTE LE FOTO

Da “L’ombelico del mondo” a “Mezzogiorno”, da “I love you baby” a “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, da “Le tasche piene di sassi” a “Mi fido di te”. E cinque nuovi brani: l’apertura dello show con “Montecristo”, la title track dell’album “Il corpo umano”, “Fuorionda”, “101” e “Un mondo a parte”. Non si è certo risparmiato Lorenzo Cherubini “Jovanotti” nell’aprire il suo nuovo tour alla Vitrigo Arena di Pesaro trasformata in “Palajova” per ben quattro date: 4, 5, 7 e 8 marzo. Al debutto c’erano tutti: Valentino Rossi, Lucio Corsi, Cesare Cremonini, Dj Ralf, Pecco Bagnaia. Un trionfo annunciato per lo show che a Pesaro è stato rifinito dopo le settimane trascorse a Castrocaro per prepararlo. Le foto sono di MICHELE MAIKID LUGARESI