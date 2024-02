“John Travolta, dopo Sanremo vieni da noi a ballare Romagna mia”: arriva l’invito dei Santa Balera

John Travolta, vieni a ballare “Romagna mia” con noi. E’ l’invito che arriva dall’orchestra Santa Balera attraverso il suo produttore Giordano Sangiorgi: “Caro John, Santa Balera che rappresenta la generazione Z del liscio ha applaudito e apprezzato divertita la tua performance, ma tu rimani punto di riferimento di tutti i ballerini e cinefili della generazione Boomer. Ti invitiamo quindi quest’estate a ballare Romagna Mia, come hanno detto anche molti giornalisti nei talk televisivi, magari alla prossima Notte Rosa insieme all’Orchestra Santa Balera. Sarà l’incontro e l’abbraccio tra più generazioni, come avviene da sempre da noi in Romagna grazie alle nostre caratteristiche e al liscio. E ricordati: da noi potrai portare le scarpe che vuoi. Siamo la terra dell’accoglienza e dell’ospitalità e nessuno ti dirà nulla!”