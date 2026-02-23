Joan Thiele torna live nel 2026: sarà anche a Riolo Terme

Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta sui palchi italiani, Joan Thiele annuncia il suo atteso ritorno dal vivo nel 2026. Forte del successo del tour estivo e invernale e dell’ottima accoglienza di pubblico e critica, l’artista è pronta ad aprire una nuova stagione di concerti.

Il percorso recente di Joan è stato segnato in modo decisivo dall’album “Joanita” e dalla forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con il brano “Eco”, due tasselli che hanno consolidato la sua identità artistica e ampliato il suo pubblico.

Tra i momenti più significativi dell’ultimo periodo va ricordata la partecipazione alla serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, andata in scena all’Arena di Verona domenica 22 febbraio. Un’esibizione di grande rilievo internazionale che ha confermato la crescente statura dell’artista nel panorama musicale.

Attesa nuovamente a Sanremo al fianco di Nayt, Joan si prepara ora a tornare dal vivo con una nuova serie di concerti che promettono di riportare sul palco l’atmosfera intensa e raffinata che contraddistingue il suo progetto.

Il tour prenderà il via in primavera per poi attraversare l’estate italiana, toccando città e festival di primo piano. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la tappa del 20 agosto a Riolo Terme, dove Joan Thiele sarà protagonista al Frogstock Festival nel suggestivo Parco Fluviale.

Cantautrice e producer poliedrica, Joan Thiele costruisce un mondo sonoro che fonde R&B, soul e suggestioni jazz con una forte vocazione internazionale. Il suo immaginario cinematografico richiama le colonne sonore italiane degli anni Sessanta e Settanta, confermando un approccio sperimentale e personale al pop contemporaneo.