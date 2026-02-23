Joan Thiele torna live nel 2026: sarà anche a Riolo Terme

  • 23 febbraio 2026
Joan Thiele all’Arena di Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta sui palchi italiani, Joan Thiele annuncia il suo atteso ritorno dal vivo nel 2026. Forte del successo del tour estivo e invernale e dell’ottima accoglienza di pubblico e critica, l’artista è pronta ad aprire una nuova stagione di concerti.

Il percorso recente di Joan è stato segnato in modo decisivo dall’album “Joanita” e dalla forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con il brano “Eco”, due tasselli che hanno consolidato la sua identità artistica e ampliato il suo pubblico.

Tra i momenti più significativi dell’ultimo periodo va ricordata la partecipazione alla serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, andata in scena all’Arena di Verona domenica 22 febbraio. Un’esibizione di grande rilievo internazionale che ha confermato la crescente statura dell’artista nel panorama musicale.

Attesa nuovamente a Sanremo al fianco di Nayt, Joan si prepara ora a tornare dal vivo con una nuova serie di concerti che promettono di riportare sul palco l’atmosfera intensa e raffinata che contraddistingue il suo progetto.

Il tour prenderà il via in primavera per poi attraversare l’estate italiana, toccando città e festival di primo piano. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la tappa del 20 agosto a Riolo Terme, dove Joan Thiele sarà protagonista al Frogstock Festival nel suggestivo Parco Fluviale.

Cantautrice e producer poliedrica, Joan Thiele costruisce un mondo sonoro che fonde R&B, soul e suggestioni jazz con una forte vocazione internazionale. Il suo immaginario cinematografico richiama le colonne sonore italiane degli anni Sessanta e Settanta, confermando un approccio sperimentale e personale al pop contemporaneo.

