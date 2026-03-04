Jason Derulo a Bologna il 6, unica tappa italiana

La superstar multiplatino da miliardi di streaming Jason Derulo in concerto in Italia con un’unica data venerdì 6 marzo all’Unipol Arena di Bologna, nell’ambito del tour mondiale “The last dance world tour”. I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Sul palco l’artista porterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo nuovo album d’inediti “The last dance (Part 1)”, uscito a gennaio.

Il «ragazzo di una famiglia haitiana di Miami» ha lavorato in modo silenzioso e costante per emergere come uno degli artisti più prolifici della sua generazione. Con oltre 250 milioni di singoli venduti e decine di miliardi di streaming, il suo repertorio comprende inni generazionali multiplatino. Derulo fonde con disinvoltura generi, culture e suoni globali. La sua recente hit virale “Snake” con Nora Fatehi ha totalizzato oltre 124 milioni di visualizzazioni. Con quasi 250 milioni di follower su tutte le piattaforme, Jason Derulo è anche il quarto uomo più seguito su TikTok e l’undicesimo account in assoluto, dimostrando di essere tanto influente online quanto nelle classifiche.