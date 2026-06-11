Irama annuncia concerto a Bologna a dicembre

Mentre cresce l’attesa per una delle serate più importanti della sua carriera, che questa sera lo vedrà calcare per la prima volta il palco dello Stadio San Siro di Milano – la più grande data mai realizzata fino a oggi dall’artista – Irama annuncia “A chi ci sarà sempre”, il nuovo tour nei palasport prodotto da Vivo Concerti, che da dicembre 2026 lo porterà nelle principali città italiane. Le prevendite per “A chi ci sarà sempre” Tour saranno disponibili online a partire da domani, 12 giugno alle ore 14.00. Info e biglietti su www.vivoconcerti.com.

A CHI CI SARÀ SEMPRE TOUR - CALENDARIO

Domenica 6 dicembre 2026 | Mantova @ Palaunical – Data Zero

Martedì 8 dicembre 2026 | Firenze @ Mandela Forum

Sabato 12 dicembre 2026 | Roma @ Palazzo dello Sport

Mercoledì 16 dicembre 2026 | Milano @ Unipol Dome

Sabato 19 dicembre 2026 | Bologna @ Unipol Arena

Lunedì 21 dicembre 2026 | Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 23 dicembre 2026 | Napoli @ Palapartenope