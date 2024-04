In anteprima il videoclip del nuovo singolo dei Mr&Mrs

RICCIONE. Gli artisti, riccionesi d’adozione Ruben Dominguez e Giuliette Kris (all’anagrafe Iulia Zaikina), sono pronti ad accompagnare il loro pubblico sul “Tetto del mondo”. È questo il titolo del nuovo singolo firmato Mr&Mrs, in uscita venerdì 3 maggio sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. Un progetto che nasce dalla fusione di culture, di suoni cantati in diverse lingue tra cui italiano, inglese, francese e spagnolo.

Il pezzo, che si preannuncia come un concentrato di energia positiva, da ballare oltre che ascoltare, racconta le emozioni vissute da una coppia attraverso la loro infinita passione per la musica.

Ad accompagnare l’uscita del brano, anche un videoclip girato sul tetto di un albergo di Riccione e al porto di Rimini, che vede due protagonisti che si incontrano per caso, si piacciono e poi lei lo invita nel suo luogo magico e segreto. Lassù sul “Tetto del Mondo” incontrano i ballerini che li portano a ballare e a divertirsi insieme al ritmo della musica che suona. Il sole tramonta lentamente e i protagonisti ritornano al luogo dell'incontro, ma sono diversi ormai perché hanno ritrovato la loro magia.

Due artisti con background diversi ma la stessa infinita passione per la musica, è la storia dei Mr&Mrs: lui spagnolo d’origine, nato e cresciuto a Ginevra fino ai 20 anni e approdato a Riccione negli anni 90 come ballerino hip hop per viversi l’arte e la sperimentazione a 360 gradi; lei di origini Ucraine, ma in Romagna ormai da 15 anni con un passato di studi di canto lirico.

““Tetto del mondo” – spiega Giuliette Kris - è un brano che porta l’ascoltatore nel luogo segreto dove può dimenticare ogni preoccupazione. “La solitudine non è la giusta via, ritroverai dentro di te la tua magia” – questa – aggiunge Giuliette - è l’idea che trasmette il brano. Spesso ci si sente soli anche in coppia, ma non è il modo giusto di affrontare la vita, si vince solo insieme. Il brano parla di fuga sul “Tetto del Mondo” e della forza interiore che esiste in ognuno di noi. Dobbiamo solo ritrovarla e portarla nella giusta direzione. Questo mondo folle ci porta spesso allo sfinimento e l’unico modo per affrontarlo è rifugiarsi nella musica, nell’arte e nella creatività.”

Il video è stato girato su un tetto di Riccione è il vostro tetto del mondo?

“Abbiamo scelto Riccione e Rimini - dice Ruben Dominguez – perché è la nostra casa adottiva il nostro posto del cuore”

Come nasce la vostra passione per la musica e per l’arte?

“C’è sempre stata e pur avendo background completamente diversi quando ci siamo incontrati ci siamo subito resi conto di avere qualcosa da condividere. Io dall’età di sei anni studio canto lirico, Ruben nasce come ballerino. Abbiamo trovato un punto di incontro nella musica italiana, nel jazz nel soul e nell’energia che vogliamo trasmettere. “

Tetto del mondo esprime musicalmente il vostro modo di essere?

“Ci rispecchia molto, è un pezzo urban pop con varie contaminazioni tra cui qualche assaggio di flamenco. A noi piace ballare, esprimerci, sprigionare energia positiva e veicolare messaggi di positività”.

Avete in programma qualche appuntamento per presentare il nuovo brano dal vivo?

“Parteciperemo alla cena di gala, sabato 11 maggio, al Palazzo Kursaal di San Marino nell’ambito dell’evento sportivo e solidale Mate “Padel Tour&Finals”, che avrà come super ospite Javier Zanetti. Il ricavato dell’evento sarà devoluto infatti alla P.u.p.i. onlus, la fondazione, nata per volontà di Zanetti e sua moglie Paula.”