Imola, l’omaggio ad Ayrton Senna di Stefano Fresi all’autodromo VIDEO

Ieri sera, alla vigilia del 30° anniversario della tragica scomparsa di Ayrton Senna, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si è trasformato in un set a cielo aperto per “La notte di Ayrton”. L’attore e musicista Stefano Fresi sul rettilineo del traguardo dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha recitato un monologo dal titolo “Fresi racconta Senna” sulla vita di Ayrton Senna tratto dal libro “Perdere Senna” del regista e scrittore Giorgio J. Squarcia in uscita il 21 maggio per Paperfirst.

Per la prima volta dopo trent’anni la Williams F16 del campione brasiliano è tornata nella posizione in cui si trovava il giorno in cui partì per l’ultimo giro della vita del più grande pilota della storia, il 1° maggio del 1994, quando Senna prese posto nella piazzola numero uno dell’autodromo, la pole position per il Gran Premio di San Marino che si correva proprio a Imola. L’auto che gli appassionati vedranno in pista è l’unica copia originale esistente dell’auto andata distrutta durante l’incidente in cui Senna perse la vita.

La sera del 1° maggio alle ore 21.00, il monologo “Fresi racconta Senna” diventerà un vero e proprio spettacolo aperto al pubblico all’interno del Teatro Comunale Ebe Stignani di Imola. In scena Fresi sarà accompagnato da una band di 5 elementi e da una cantante. Lo spettacolo, che alternerà parole e musica, è ad ingresso gratuito su prenotazione tramite il sito www.ayrton-senna.it