Il Volo a Cattolica il 23 luglio

Il Volo ha annunciato due nuove leg del World tour 2026-2027, prodotte da Friends & Partners: i primi appuntamenti per l’estate 2026 e nuove tappe europee ad ottobre 2027.

Il World tour 2026-2027 farà tappa in Italia con numerosi appuntamenti estivi, tra luglio e settembre 2026, e in Spagna con una data a Barcellona. Si partirà l’1 luglio da Marostica (VI) @ Marostica Summer Fest / Piazza Castello, per poi toccare il 3 luglio Pistoia @ Piazza Duomo, il 6 luglio Asti @ Asti Musica / Piazza Alfieri, l’8 luglio Vigevano (PV) @ Castello Sforzesco, il 15 luglio a Barcellona @ Les Nits Occident, il 17 luglio a Cernobbio (CO) @ Lake Sound Park / Villa Erba, il 23 luglio Cattolica (RN) @ Arena Regina, il 25 luglio Este (PD) @ Este Music Festival / Castello Carrarese, il 31 luglio Codroipo (UD) @ Villa Manin, il 2 agosto Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli Live, il 7 agosto Barletta @ Fossato del Castello, il 9 agosto Alghero (SS) @ Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani, il 27 agosto Lanciano (CH) @ Parco Villa Delle Rose, il 28 agosto Macerata @ Sferisterio, il 6 settembre a Brescia @ Piazza della Loggia e l’8 settembre a Caserta @ Reggia / Piazza Carlo di Borbone.

Le prevendite per le date italiane sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di giovedì 11 dicembre, e dalle 16:00 di venerdì 12 dicembre saranno disponibili su Ticketone.