Maurizio Roi, nato nel 1958 a Bagnacavallo, sindaco di Lugo dal 1993 al 2004, una laurea in Filosofia a Bologna, è stato nominato direttore generale del Teatro di Roma per il quinquennio 2024-2029. L’Amministrazione comunale di Lugo si congratula con il concittadino: «È sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi vedere un nostro concittadino distinguersi in ambito nazionale nel settore della cultura, portando con sé valori ed esperienze maturate anche sul nostro territorio – ha commentato la sindaca Elena Zannoni –. Esprimiamo a Maurizio i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà distinguersi, come ha sempre fatto negli enti in cui ha operato, portando qualità, innovazione e la grande esperienza che lo contraddistinguono».

Dal 1989 al 2004 Maurizio Roi ha ricoperto incarichi amministrativi per la città di Lugo, prima come vicesindaco e assessore, poi come sindaco (dal 1993 al 2004). È stato presidente di Ater (Associazione teatrale Emilia-Romagna) dal 1996 al 2015, ha rivestito il ruolo di presidente esecutivo e successivamente di sovrintendente della fondazione «Arturo Toscanini» di Parma (dal 2006 al 2013), per poi essere nominato sovrintendente della Fondazione Teatro «Carlo Felice» di Genova (dal 2014 al 2019). È stato inoltre vicepresidente dell’Agis con delega allo spettacolo dal vivo (dal 2006 al 2013), contribuendo alla realizzazione di norme e regolamenti dello spettacolo italiano, tra cui la cosiddetta «Legge Bray». Operatore di rilievo nell’ambito delle politiche per la cultura, con vocazione e impegno fattivi nel rendere la creatività una delle attività economiche portanti del Paese, Maurizio Roi attualmente è direttore del Lerici music festival.