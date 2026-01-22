Il ritorno nelle sale di Fabio De Luigi / IL TRAILER

Si intitola “Un bel giorno” il nuovo film di e con Fabio De Luigi, insieme a Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros e con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.

Uscirà nelle sale il 5 marzo. L’opera è realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Fabio De Luigi. La fotografia è a cura di Simone Mogliè, il montaggio di Consuelo Catucci, la scenografia di Valeria Zamagni, i costumi di Isabella Rizza e la colonna sonora di Michele Braga.

SINOSSI

Tommaso ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare e diventando un padre a tempo pieno e un uomo a tempo zero. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara, una donna brillante e affascinante. Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto... se non fosse che entrambi nascondono qualcosa di decisamente ingombrante.