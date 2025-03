Il ritorno dei Blastema sabato al Vidia

Sono passati dieci anni dall’uscita di “Tutto finirà bene”, l’ultimo album in studio dei Blastema che era stato preceduto da “Pensieri Illuminati” (2010) e

“Lo stato in cui sono stato” (2012). Dal momento della formazione tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 la band di Forlì si è distinta per un genere unico e

per una predisposizione alla contestazione dei dogmi imposti dal mercato. Un approccio artistico più simile al modo di concepire la musica degli anni 90

con grande importanza ai testi e agli arrangiamenti, un piacere per l’ascolto che si discosta totalmente dalle modalità di composizione attuali ed un genere unico che ha posto da subito i Blastema come una delle poche realtà indipendenti nel senso stretto della parola.

Nonostante abbiamo calcato i più grandi palchi italiani come quello di Sanremo nel 2013 e quello del primo maggio di Roma, sotto l’ala protettrice di

Dori Ghezzi e di Nuvole Production fondata da Fabrizio De Andrè, e abbiano alle spalle tantissimi tour e condivisione del palco con grandissimi nomi come

Skunk Anansie e Patty Smith, i Blastema non hanno mai accettato compromessi imposti dalle major, rinunciando talvolta ad una visibilità più

ampia a favore della massima espressione artistica. È questo il caso anche de “Il Tempo Che Verrà”, concept album e quarto lavoro in studio, prodotto da Alberto Nanni, che vedrà la luce sotto di forma di doppio vinile venduto online e direttamente al Vidia di Cesena dove si esibiranno sabato 15 marzo, stampato in 200 copie numerate, uniche e diverse una dall’altra con copertine a sovrapposizione cromatica quadricromia in acetato, dove ogni colore è una sezione diversa del disco: un unicum assoluto e anche questa una vera e propria opera d’arte performativa realizzata da un collettivo

di artisti sotto la guida di Matteo Pini che dimostra come ogni segmento della filiera per questa operazione sia stata curata nei minimi dettagli a livello creativo. Nel concerto del 15 marzo al Vidia Club di Cesena i Blastema eseguiranno per intero il nuovo album.

I Blastema sono:

Matteo Casadei: voce

Alberto Nanni: basso, voce

Marco “Oleg” Briganti: piano, synth, launchpad, voce

Marco Ravaioli: chitarre, slide guitar, voce

Track list “Il tempo che verrà”

1) Fuori tempo

2) Gatsby

3) La notte

4) Nel cuore del delirio

5) Tutti nessuno escluso

6) Renato

7) Ripensaci

8) Fiore di china

9) Arte e delitti

10) 10, 100, 1000

11) Lucciole e zanzare

12) Il tempo che verrà