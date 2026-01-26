Il nostro tempo nella musica di GIlberto Cappelli, omaggio a Nella Primelli

San Marino. Venerdì 23 gennaio al teatro Concordia di Borgo Maggiore si è concluso il workshop internazionale “Resonances of our time” dedicato al compositore romagnolo Gilberto Cappelli. I due brani dedicati da Cappelli a una figura importante della storia del Conservatorio di Cesena (Nella Primelli) sono stati di facile ascolto, comprensibili, passionali e sentimentali, moderatamente dissonanti, appassionati, luminosi e caldi. “Omaggio” ed “Elegia” (eseguiti in prima assoluta a San Marino) sono stati accolti da tutti i giovani interpreti (circa 80), dall’amico fraterno Adriano Guarnieri (presente in sala) e dal pubblico, con entusiasmo, con lunghi, calorosi e sinceri applausi, condizione non abituale per la musica del nostro tempo. Un successo personale meritato per Cappelli, classe 1952, una personalità eccellente e di grande talento che ha vissuto la sua lunga e prolifica carriera lontano dai riflettori delle celebrate ribalte, portando sempre un segno di autenticità, profondità e sincerità in ogni nota scritta. L’Associazione Musicale Camerata del Titano, storica realtà cultura sammarinese, è stata la realizzatrice del workshop internazionale per orchestra d’archi e chitarre, portando a San Marino un progetto che ha visto sul Titano alcune eccellenze artistiche italiane e internazionali.