  • 15 gennaio 2026
Il mito dei Pink Floyd rivive al Teatro Astra di Misano con il tributo dei D.N.A.

Il nuovo anno porta al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico una serata dedicata alla grande musica. A salire sul palcoscenico romagnolo sabato 17 gennaio 2026 (ore 21:15) sono i D.N.A. – Pink Floyd Tribute con un concerto tributo ai Pink Floyd. In scena Mirco Agostini (basso), Paolo Fiorini (chitarra / voce), Daniela Canova (cori), Nunzia Senigagliesi (cori), David Mancinelli (chitarra / voce), Marco Mannini (tastiere), Robertino Riminucci (sax / percussioni), Gianni Zitti (batteria) e Elio Calcaterra (regia & gestione multimediale).
I DNA non si limitano a suonare cover dei Pink Floyd: il loro obiettivo è ricreare il “sound” originale, con particolare attenzione allo studio delle tecniche, timbri e atmosfera tipici del gruppo britannico. Questo include non solo fedeltà alle linee melodiche, ma anche agli arrangiamenti, all’uso di tastiere, effetti e strutture lunghe tipiche dei Pink Floyd.
La ricerca del suono e la cura della performance, hanno portato i D.N.A. ad un livello che li pone fra i principali gruppi nel panorama nazionale delle tribute band del mitico gruppo inglese.
Il repertorio spazia dai primi Pink Floyd del periodo più psichedelico, passando per i celebrati Dark Side, Wish you were here, The Wall e le più recenti produzioni.

La tribute band DNA nasce agli inizi degli anni ’70 sui banchi di scuola, quando i suoi membri iniziarono a suonare insieme coprendo vari generi musicali. La svolta arriva nel 1974, quando scoprono l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e decidono di dedicarsi completamente alla riproduzione del loro sound e delle atmosfere progressive e psichedeliche che contraddistinguono la band inglese.
Tuttavia la carriera della band non è stata lineare: dopo una prima fase negli anni ’70 e inizio ’80, con esibizioni locali e crescente popolarità, la formazione si scioglie e si riunisce occasionalmente negli anni seguenti. Nel 1995 alcuni dei membri fondatori decidono di rilanciare il progetto, dando vita alla versione moderna dei DNA che conosciamo oggi.
INFO E PRENOTAZIONI:
Ingresso intero € 20 - ridotto € 18
Prevendita online: www.liveticket.it/astramisano
Prenotazioni tel. 320 5769769
Cinema Teatro Astra - via Gabriele D’Annunzio 22 - Misano Adriatico
Mail: direzione@fratelliditaglia.com
www.fratelliditaglia.com/teatroastramisano

