Il Mei di Faenza è il pass per Sanremo

Dieci artisti sono hanno esordito e vinto al Mei di Faenza prima del Festival di Sanremo: Tommaso Paradiso coi Thegiornalisti (2011 e 2012 a Faenza), Ermal Meta con gli Ameba 4 nel 2006, poi con La Fame di Camilla e poi da solo, Maria Antonietta targa Giovani Mei 2012, Levante (2013) con Alfonso, Colombre premio Mei Artista dell’anno 2018, Fulminacci premio Mei Artista emergente dell’anno nel 2019, Tredici Pietro premio Hip hop Mei nel 2019, Ditonellapiaga miglior artista emergente 2022, Bambole di Pezza in grande reunion al Mei 2023 prima di Manuel Agnelli. Infine, Dada Sutra delle Bambole di Pezza vince Onda rosa indipendente del Mei 2024. Il pass per la fama, a quanto pare, si conquista a Faenza.

Dal 24 al 28 febbraio a Sanremo una rassegna indipendente con 10 artisti passati dal Mei in gara, ecco il programma:

MARTEDI 24 FEBBRAIO: Manleva, Pellagatta, Marko Kurtinovic, Zanira

MERCOLEDI 25: Dirlinger, Miele, Monnalisa, Coppola, Caffè d’Autore

GIOVEDI 26: Paolo Martini, AndeRA, Lorenzo Lepore, Gemini,Rea

VENERDI 27: Jack Manenti, Ignazio Deg, Zanira, Sonika

SABATO 28: Unadasola, Beatrice Campisi, Ilenia Sala, Salvario, Maria Rosaria Giovine

Presenta e coordina per il MEI il cantautore Christian Gullone.

Al termine delle esibizioni sarà scelto un artista per esibirsi al Mei 30 e lode! 2026 a Faenza dal 1 al 4 ottobre.