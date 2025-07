Il maltempo che ha colpito la Romagna sta avendo ripercussioni anche sul decennale del Rockin’1000 a Cesena. Lo spettacolo che doveva prendere il via alle 21 è slittato per la pioggia. In corso il controllo degli impianti, gli organizzatori sono intenzionati a rispettare il programma, l’obiettivo è quello di consentire comunque l’organizzazione del concerto. L’inizio però è posticipato, e le prime note sono state suonate alle 22:57.