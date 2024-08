Il legame tra Giancarlo Giannini e Fellini, ricordi e aneddoti a Rimini. E Den Harrow fa ballare la Terrazza della Dolce Vita

Giannini ha parlato poi di Lina Wertmüller, la prima donna della storia candidata all’Oscar per la regia: ”Non è stata abbastanza valorizzata per i film che faceva. I premi li prendevo io ma l’artefice era lei. Sapeva tutto, era un genio, non per niente era stata l’aiuto regista di Fellini.”

Spazio anche a Den Harrow, star della musica dance anni 80 che ha ripercorso la sua carriera e cantato sul palco. Nel 1985 ha vinto il Festivalbar con il brano Future Brain: “Ero un giovane ragazzo di 22 anni con una canzone che non cantavo io, ma ho vinto il Festivalbar. Ho iniziato per caso, non avrei mai pensato di cantare perché non mi interessava. In quegli anni c’erano tantissimi cantanti bravissimi che però non bucavano lo schermo. Allora mi hanno chiesto di metterci la faccia anche se non sapevo cantare. Io per i primi quattro cinque dischi non ho cantato. Io so cantare, ma non mi è mai piaciuto. Mi piaceva ballare.”

Simona Ventura e Den Harrow hanno ricordato l’Isola 2006 quando insieme a Massimo Ceccherini “ha rubato del cibo dalla casa del custode, legandolo e rubando il panino del custode”. Dan Harrow: “Io però lo dividevo con tutti e poi mi sono preso la colpa da solo”.