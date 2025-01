Il “Giulio Cesare” di Ravenna in streaming

Sarà il Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel, trasmessa in diretta dal Teatro Alighieri di Ravenna, a inaugurare la rassegna 2025 di OperaStreaming, il primo portale regionale di opera lirica al mondo promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti lirici del territorio, il coordinamento del Teatro Comunale di Modena e la realizzazione tecnica di Edunova/Unimore.

Il progetto, nato nel 2019 e giunto al suo secondo triennio, rappresenta un’eccellenza nella valorizzazione della tradizione lirica e culturale regionale su scala globale. Le opere vengono trasmesse in diretta su YouTube a una platea mondiale formata all’ottanta per cento da pubblico internazionale.

“OperaStreaming è un progetto ambizioso che, insieme agli enti lirici del territorio, continuiamo a sostenere- commenta l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. Attraverso internet facciamo conoscere le nostre produzioni a una platea vasta ed eterogenea con l’obiettivo di avvicinare all’opera lirica anche chi non ha mai avuto l’occasione di partecipare a uno spettacolo dal vivo. La tecnologia ci permette così di esportare la lirica, renderla accessibile a tutte e tutti, per non disperdere un patrimonio culturale prezioso e apprezzato in tutto il mondo”.

Il programma proseguirà nel corso dell’anno con produzioni originali riprese in diretta dal Teatro Valli di Reggio Emilia (il 26 gennaio con Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini), dal Teatro Comunale di Ferrara (il 30 marzo con la prima mondiale dell’oratorio Serenata d’amore di Antonio Vivaldi), dal Teatro Regio di Parma (il 10 aprile con La bohème di Giacomo Puccini), dal Teatro Galli di Rimini (il 13 aprile con Cavalleria Rusticana e Pagliacci di Mascagni e Leoncavallo) per proseguire in autunno con opere dal Teatro Comunale di Modena (il 26 ottobre con Nabucco di Giuseppe Verdi) e dal Teatro Municipale di Piacenza (il 21 dicembre con Stiffelio di Giuseppe Verdi).

Il bilancio della stagione 2024

OperaStreaming ha confermato il suo successo internazionale, attirando spettatori da oltre 100 Paesi e consolidando la propria leadership come punto di riferimento per la diffusione della cultura lirica. Il 2024 ha visto un incremento significativo degli iscritti al canale YouTube: 2.314 nuovi iscritti, superando i dati del 2023 (2.166) e del 2022 (1.910), con un totale di 26.500 iscritti complessivi. Negli ultimi tre anni, il canale ha generato 8 milioni di impressioni, 700mila nuove visualizzazioni, 114mila ore di contenuti consumati.

Le visualizzazioni delle opere provengono per l’85% direttamente dalla piattaforma YouTube, mentre il 9% deriva dal sito web ufficiale di OperaStreaming.

Nel triennio 2022-2024, le visualizzazioni su YouTube di OperaStreaming hanno avuto come principale origine l’Italia, con il 26% del totale, seguita dagli Stati Uniti (9%), Germania (3,4%), Spagna (2,9%) e Giappone (2,7%). Nel 2024, il Giappone ha registrato un significativo aumento di interesse per il progetto, superando Germania e Spagna nel numero di visualizzazioni e attestandosi al terzo posto, dopo l’Italia (31%) e gli Stati Uniti (7,5%), con una quota del 3,6% del totale annuo.

OperaStreaming ha rafforzato il proprio posizionamento attraverso un concept creativo distintivo, “In the heart of Opera”, che unisce opera e territorio. Campagne promozionali sui social e Google Ads, insieme alla presenza su riviste di settore come Opera Now e L’Opera, hanno contribuito al successo del progetto.

Sui social, OperaStreaming ha raggiunto 660mila utenti su Facebook e 49mila su Instagram, 7.323 fan e 18.300 interazioni su Facebook, 2.033 follower e 3.400 interazioni su Instagram.

Mentre il sito web nel 2024 è stato visitato da oltre 41mila utenti registrando 114mila visualizzazioni di pagine (+10% rispetto il 2023).

Inoltre, Operastreaming ha arricchito la fruizione delle opere con contenuti extra, come la serie video The other side of the show, che esplora i retroscena delle produzioni, e Follow the walker, dedicata alla scoperta delle città d’arte dell’Emilia-Romagna.

Barbara Musiani