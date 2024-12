Il film “XX secoli di secondi” vince il premio del pubblico a Salerno

Il film girtato a Rimini “XX secoli di secondi” per la regia di Clelia Parisi ha vinto il premio del pubblico alla 78° edizione del Festival internazionale del cinema di Salerno. Nella serata finale, ieri sera, tra gli altri riconoscimenti assegnati, anche quello deciso dal pubblico che on line ha potuto visionare il film e premiarlo, scegliendolo tra 48 lungometraggi, 98 corti, 13 documentari e 4 animazioni. A ricevere il premio la regista siciliana Clelia Parisi, il direttore della fotografia Roberto Cicco, e per la produzione Stefano Natale, vicepresidente della Fondazione Leo Amici che ha promosso il film prodotto dalla Associazione Dare Production.

Il film, girato tra agosto e settembre 2023, prende le mosse dal libro “L’uomo dal turbante rosso” di Carlo Tedeschi menzione speciale al “Premio Cesare Pavese” nel ‘94 per la narrativa; sceneggiatura di Angela Failla e Simona Ferruggia con la collaborazione di Carlo Tedeschi, aiuto regia Maddelisa Polizzi, direttore della fotografia Roberto Cicco, costumi Leri Benedetti, scenografia Enzo Manenti, Davide Buglisi microfonista, Alessio Incatasciato segretario di edizione, trucco Carmelo Veronica Buscema, montaggio Stefano Natale, color Dario Sgamba, fonico Andrea Giaccone e con le musiche di Emanuele Tedeschi e i fotografi di backstage i riminesi, Maria Carla Cuccu e Mario Pomposelli. Con il doppiaggio di Leo Amici e narrazione trailer di Luca Ward.

Tra gli interpreti Carlo Tedeschi, Francesco Troilo di Carlo, Albatea Internullo, Veronica Bagnoilini, Annamaria Bianchini, Giosuè Raponi, Gianluca Galimberti, Gabriele Oliva, Betty Miranda, Giuseppe Barbetti, gli artisti della Compagnia RDL e la partecipazione straordinaria di Liliana Cosi.