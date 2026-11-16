Il coro Dominanta di Cracovia vince il concorso “Città di Rimini”

Si è conclusa domenica 15 novembre, nella splendida cornice del Teatro Amintore Galli, la XIX edizione del Concorso Corale Internazionale «Città di Rimini», che per tre giorni ha trasformato la città in un luogo d’incontro tra voci, tradizioni musicali e culture diverse.

A conquistare il Gran Premio 2026 è stato il coro Dominanta di Cracovia, protagonista di una competizione che ha visto confrontarsi 10 formazioni corali provenienti da diversi Paesi europei. Il riconoscimento rappresenta un traguardo particolarmente significativo: il coro vincitore avrà infatti l’onore di rappresentare il Concorso di Rimini al World Choral Championship 2027, in programma a Tokyo, dove si confronteranno i vincitori dei concorsi internazionali di Taipei, Rimini, Tokyo e Cracovia.

Un altro importante riconoscimento è stato assegnato a Marta Styczeck, direttrice del coro MUS Arietes di Varsavia, Polonia, insignita del premio quale Miglior Direttore dell’edizione 2026. Un premio che sottolinea l’importanza della figura del direttore nella costruzione dell’identità musicale di un ensemble, nella qualità dell’interpretazione e nella capacità di trasformare il lavoro collettivo in un’esperienza artistica condivisa.

“Ogni edizione del nostro Concorso porta con sé qualcosa di speciale”, commenta Andrea Angelini, direttore artistico della manifestazione. “Al termine di queste giornate rimangono certamente le emozioni delle esibizioni e la soddisfazione dei premi assegnati, ma soprattutto il ricordo delle persone incontrate, delle conversazioni tra direttori e cantori, delle amicizie nate e della musica condivisa. È questo uno degli aspetti ai quali tengo maggiormente: offrire ai cori un’esperienza che possa continuare a vivere anche dopo il loro ritorno a casa. Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al coro Dominanta per la conquista del Gran Premio e a Marta Styczeck per il riconoscimento come miglior direttore. Il mio ringraziamento va però a tutte le formazioni partecipanti, che hanno affrontato questa esperienza con impegno, entusiasmo e generosità musicale. Mi auguro che ciascuno porti con sé un bel ricordo di Rimini, della sua accoglienza e dei giorni trascorsi insieme”.