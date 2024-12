Il “cinepanettone” a Rimini: Christian De Sica e Lillo presentano “Cortina Express” alle Befane il 21 dicembre

Direttamente da una delle località più rinomate delle Dolomiti, passerella, anzi, ‘sciata’ d’onore per Christian De Sica e Lillo, con Francesco Bruni e il regista Eros Puglielli che saranno al Multiplex ‘Le Befane’ di Rimini sabato 21 dicembre 2024 alle 21.15 per salutare il pubblico in occasione della presentazione in anteprima di ‘Cortina Express’, il film che rinnova la tradizione tutta italiana del cosiddetto ‘cinepanettone’. Prevendita: https://www.giomettirealestatecinema.it/