Il cinema piange Alvaro Vitali, il Pierino delle commedie sexy all’italiana scoperto da Federico Fellini

E’ morto a Roma nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno 2025 Alvaro Vitali, il celebre Pierino, icona dei film sexy all’italiana. A scoprirlo fu Federico Fellini durante un provino. Nel 1969 il regista riminese lo fece esordire nel cinema con una piccola parte in Fellini Satyricon. Il maestro lo volle in seguito in I clowns (1971), in Roma (1972), nel quale interpreta un ballerino di tip-tap d’avanspettacolo, ruolo interpretato anche l’anno successivo nel film Polvere di stelle, diretto e interpretato da Alberto Sordi, affiancato anche da Monica Vitti e in Amarcord (1973), con Ciccio Ingrassia. Nato nel febbraio del 1950, aveva 75 anni e era stato ricoverato due settimane fa in ospedale per una broncopolmonite recidiva.