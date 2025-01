“Il canto delle paure”: il nuovo singolo di Tommaso Sangiorgi, un viaggio tra emozioni e riconciliazione

“Il canto delle paure” è il nuovo singolo di Tommaso Sangiorgi che pubblichiamo in anteprima. L’artista ravennate, classe 1996, ha dedicato il brano alla sorella Giulia, esplorando il loro legame segnato da distanze emotive e desiderio di riconciliazione. Con un sound pop moderno arricchito da influenze cantautorali, affronta temi come il perdono, la speranza e la resilienza. La canzone si propone come una “ninna-nanna” di conforto, un invito a intraprendere insieme un nuovo cammino verso la guarigione, superando gli errori del passato. Il videoclip girato nei dintorni del faro di Marina di Ravenna e diretto da Riccardo Sanmartini, che rappresenta visivamente una “passeggiata di pensieri” del protagonista, interpretato dallo stesso Tommaso, dal tramonto all’alba. Le immagini si concentrano sulla solitudine e riflessione, con Tommaso che, tra momenti di introspezione, osserva il mare e un’alba simbolica di speranza. Il video si distingue per la sua autenticità, mettendo in risalto la musica e il testo, senza effetti speciali, ma con un forte impatto emotivo che riflette l’anima della canzone.