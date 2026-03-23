I Variance: “Noi allo Slam Dunk con gli Offspring, sembrava impossibile”

Anime diverse unite nella ricerca dell’originalità, per far viaggiare con la mente e cogliere la profondità delle emozioni: dalle più cupe di “Bane” alle più luminose dell’ultimo singolo “Sea of Time”, un vero inno alla vita.
È il ritratto dei riminesi Variance, band fondata da Alessandro Fonti (voce), Enrico Perugini e Andrea Pironi (chitarre), con il batterista Amos Depaoli e il bassista cesenate Sonny Sbrighi, «turnista» solo per definizione, ma in realtà anello di congiunzione tra inizi e maturità.