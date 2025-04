Arrivano in Romagna i Turin Brakes! La formazione londinese calcherà il palco del Bronson di Madonna dell’Albero (Ravenna) venerdì 6 febbraio 2026. Sarà l’unica occasione in regione per ascoltare dal vivo il nuovo album della band, “Spacehopper”. Prodotto dal vincitore di Grammy Guy Massey, è il primo lavoro in studio dei Turin Brakes dopo oltre tre anni, e il decimo album della loro carriera. I biglietti sono acquistabili in prevendita su Dice.