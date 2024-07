I Santi Francesi in concerto a “Rimini in musica” il 2 settembre

Nuovi appuntamenti live si aggiungono al ricco calendario dei SANTI FRANCESI che stanno portando il loro inconfondibile sound hard-pop sui palchi delle principali rassegne estive in tutta Italia. Il tour estivo fa seguito alla partecipazione alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana dove il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis ha ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara, “L’AMORE IN BOCCA”, e dall’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”. I SANTI FRANCESI hanno dato un assaggio del loro talento live durante gli intimi showcase che hanno incantato il pubblico in due chiese sconsacrate a Milano e Napoli (appuntamenti andati sold out in pochi minuti). (info e biglietti su vivoconcerti.com):

2 settembre 2024 | Rimini – Rimini in Musica NUOVA DATA