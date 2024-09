I Ragazzi del Lago alla Mostra di Venezia / GALLERY

L’Associazione Dare Production e la Fondazione Leo Amici saranno a Lido di Venezia in occasione dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per la presentazione del lungometraggio “XX secoli di secondi”. All’evento, che avrà luogo martedì 3 settembre nei Giardini di Villa Ines a partire dalle 18.30, saranno presenti la regista del film, Clelia Parisi, l’ideatore del soggetto Carlo Tedeschi e Gessica Notaro, in qualità di madrina della serata. «“XX secoli di secondi” narra le vicende di una giovane compagnia teatrale, quella dei Ragazzi del Lago, che nel riallestimento di un musical scritto da Carlo Tedeschi, intitolato “L’uomo dal turbante rosso”, che ha radici in un testo antico tradotto dall’aramaico e risalente a 2000 anni fa, rimangono coinvolti in una serie di vicende che si intrecciano tra loro. Ci sono dei parallelismi tra questo testo antico e le storie dei giovani di oggi, che possono quindi trovare delle chiavi di lettura positive per la risoluzione di diverse situazioni della loro vita», spiega Francesco Troilo Di Carlo, cantante, attore e ballerino, nonché uno degli interpreti del film, che, aggiunge «ha anche un’importante “mission” di carattere sociale». Gli utili ricavati dal film, infatti, saranno dati all’opera umanitaria dell’Associazione Dare, che da anni, come anche la Fondazione Leo Amici, opera a favore di bambini, giovani, famiglie e anziani. In campo culturale ed artistico gli enti sono conosciuti in ambito teatrale grazie agli spettacoli di Carlo Tedeschi, interpretati dalla Compagnia Teatrale Rdl. Negli anni Tedeschi, autore, regista e scrittore, ha aperto accademie in tutta Italia, dove l’obiettivo è educare i giovani ai valori della vita, prima ancora che all’arte. Questi luoghi offrono dunque un’importante occasione di perfezionamento ed evoluzione artistica e professionale, ma, grazie alla natura terapeutica del teatro, diventano anche spazi di grande aiuto e crescita per i giovani.

Info: 3881537746; xxsecolidisecondi.it