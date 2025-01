I Punkreas: “Paranoia e potere” al Vidia di Cesena

I Punkreas, una delle band più longeve e influenti del panorama punk rock, considerati una pietra miliare della scena, annunciano due nuovi eventi live e l’uscita di “Acá toro” in un’inedita rilettura firmata da Giancane, disponibile dal 22 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Questa release segna l’inizio di una serie di pubblicazioni che anticipano l’arrivo di “Paranoia e potere (remastered version) – 30° Anniversario”, previsto per il 21 marzo: fino a quella data, infatti, usciranno – esclusivamente in digitale – alcune cover originali dei brani del disco, omaggio di artisti legati alla band, accompagnate da un artwork originale di Davide Toffolo. Inoltre, come annunciato, il 22 marzo la band tornerà sul palco dell’Alcatraz di Milano, per un concerto-evento imperdibile, che prevede in scaletta l’esecuzione di tutti i brani di “Paranoia e potere” dal vivo. Un’occasione straordinaria, che promette di essere una grande festa, a cui seguiranno i concerti di Cesena (29 marzo Vidia Club) e Roma. Nati nel 1989 a Parabiago, una cittadina alla periferia di Milano, i Punkreas si sono distinti fin dagli esordi per la loro esplosiva fusione di punk rock, ska e reggae, unita a testi incisivi, ironici e impegnati.