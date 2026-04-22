I Planet Funk all’Elektronfest di Misano Adriatico a luglio

Un collettivo che da oltre 25 anni è tra i nomi più rappresentativi e influenti della scena dance ed elettronica italiana nel mondo: i Planet Funk annunciano le nuove date del Bloom tour tra cui anche l’Elektronfest di Misano Adriatico. Il tour prenderà il via il 30 aprile con la data zero di Sirolo e sarà, per il collettivo composto da Alex Neri (dj, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) l’occasione di portare sul palco i brani del nuovo album di inediti “Blooom”, pubblicato lo scorso 16 gennaio su etichetta Wisemama.

Questo il calendario aggiornato:

30 aprile SIROLO (AN), Casacon (DATA ZERO) NUOVA DATA

06 Maggio MADRID, Moby Dick SOLD OUT

11 Maggio AMSTERDAM, Melkweg SOLD OUT

12 Maggio LONDRA, Scala SOLD OUT

13 Maggio BARCELLONA, La Nau SOLD OUT

19 Maggio BRUSSELS, VK SOLD OUT

20 Maggio BERLINO, Club Gretchen SOLD OUT

17 luglio GRADO (GO), Grado Summer Surprises NUOVA DATA

18 luglio MISANO ADRIATICO (RN), Elektronfest NUOVA DATA

24 luglio NAPOLI (NA), Noisy Naples Festival NUOVA DATA

25 luglio GIULIANOVA (TE), Abbazie Summer Festival NUOVA DATA

21 agosto CHIOGGIA (VE), Sea Music Festival NUOVA DATA