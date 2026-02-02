I Cani annunciano la data in Romagna

di Andrea Rossi

CESENA. «Il nuovo album è il più complesso, internazionale, originale e raffinato dell’intera storia artistica di Niccolò Contessa». Così scrive Matteo Rizzi in un suo articolo sul sito di Rolling Stone Italia riferendosi all’ultimo album in studio Post mortem del progetto indie pop de I Cani capitanati dallo stesso Contessa, tastierista e voce del gruppo. Il quale si esibirà live alla Rocca Malatestiana di Cesena il prossimo lunedì 27 luglio, in occasione della 14esima edizione del festival Acieloaperto indetto dall’associazione Retropop Live, attiva sul territorio romagnolo da oltre quindici anni. I biglietti saranno reperibili tramite le piattaforme digitali Ticketone e Ticketmaster da mercoledì 4 febbraio alle 10:00 e dai rivenditori autorizzati. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al 3392140806 o in alternativa info@acieloaperto.it.