I Balto in lizza per il Primo Maggio. Sabato dal vivo a Santarcangelo

Sei artisti provenienti dall’Emilia-Romagna tra cui il gruppo riminese Balto hanno passato la prima selezione di 1mnext, il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma, organizzato da iCompany. Da oggi al via le votazioni online per portare sul palco del Concertone i 3 vincitori sui 150 selezionati provenienti da tutta Italia. Tra loro:

ALESSANDRO (Carpi - MO),

AMALIA (Bologna)

BALTO (Rimini)

EX POLVERE (Ferrara)

FUTURA (Bologna)

LEO NOIR (Bologna)

PHYSIO (Bologna)

Per ascoltare i Balto dal vivo l’appuntamento è il 21 marzo a Santarcangelo (RN) in acustico a Oltreborgo, oppure il 18 maggio a Sarsina, Tba.

Nella fase di iscrizione, completamente gratuita, sono stati ammessi artisti di qualsiasi età con opere di qualsiasi genere musicale (no “cover”). I 150 artisti che accedono alla fase successiva sono stati selezionati dalla direzione artistica del Concerto del Primo Maggio.

Da oggi al 31 marzo 2025 il pubblico in rete potrà manifestare la propria preferenza votando gli artisti sul sito del Primo Maggio. Il sistema utilizzato per garantire il corretto svolgimento delle votazioni online riconosce ed elimina i voti generati con sistemi fraudolenti, invitiamo quindi gli artisti partecipanti a non acquistare inutilmente servizi di terze parti che promettono un incremento dei voti.

Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità.

La valutazione finale del singolo artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della giuria di qualità. La giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale mentre la giuria di qualità avrà peso pari al 75%.

Entro l’11 aprile 2025 verrà pubblicato il risultato delle votazioni e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 artisti finalisti che saranno invitati ad esibirsi dal vivo nella fase finale del contest, le cui modalità di svolgimento saranno specificate in un secondo momento.

Nella selezione finale, la sola giuria di qualità avrà il compito di scegliere i 3 artisti vincitori che saranno invitati a esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio 2025.

Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato e premiato durante il Concertone. Lo scorso anno è stato vinto da Giglio, cantautrice di Torino, con il brano “Santa Rosalia”.

Rai Radio 2 anche quest’anno è radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext.