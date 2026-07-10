Hillside fest, due giorni a tutto punk al Peter Park di Montegridolfo

Due giorni all’insegna del punk, con qualche deviazione su altri generi: è l’Hillside fest, al Peter Park di Montegridolfo sabato 11 e domenica 12 luglio con ingresso gratuito. La prima giornata comincia con i romagnoli Unwilling, seguiti dai piemontesi Madbeat e poi dai padovani Moravagine, questi ultimi storica punk band italiana di grande successo tra anni Novanta e Duemila, recentemente riformata. Arrivano poi gli artisti internazionali: gli inglesi Second Youth e gli headliner della serata Your Demise, anche loro inglesi. Nati nel 2004 a St Albans, Your Demise sono uno dei nomi più rilevanti della scena hardcore europea. Con un sound aggressivo ma fortemente contaminato da influenze punk, metal e rock’n’roll, la band si distingue per energia, attitudine e un approccio diretto e senza compromessi. Domenica 12 luglio troveremo invece sul palco Camala, seguito dal cantautore pesarese Ruben Camillas. Ingresso gratuito.