Un botta e risposta tra Laura Pausini e Gianluca Grignani sta animando i social in queste ultime ore. Il pomo della discordia l’annuncio da parte della cantante romagnola del nuovo singolo “La mia storia tra le dita - Mi historia entre tus dedos - Quem de nos dois”, cover dell’omonimo pezzo di Grignani del 1994 appartenente all’album “Destinazione Paradiso”, non citando però la canzone originale.

Non ha tardato ad arrivare la risposta social di Grignani che tramite una storia su Instagram commenta: “Che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo già detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni. E’ però doveroso che io ricordi che il tuo singolo è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io”.