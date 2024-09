Gli “Alluvionati del Liscio” in concerto al Gran Premio di Misano sabato 21 settembre con l’inno del Team Gresini

Prosegue il tour degli Alluvionati del Liscio, reduci dal successo ottenuto con il brano “Dai, dai Gresini!”, scelto come inno dal team faentino di MotoGp, vittorioso lo scorso 8 settembre a Misano con Marc Marquez. Sabato prossimo gli Alluvionati saranno dal vivo alla seconda edizione del Gran Premio di Misano per la festa del Team Gresini. Gli Alluvionati del Liscio, formazione faentina nata dopo le due alluvioni sulle sponde del Fiume Lamone per portare sollievo alla popolazione colpita, è guidata dal fisarmonicista Alvio Focaccia, dai chitarristi Andrea Montanari e Ugo Farolfi, dal bassista Franco Randi, dalla voce di Luisa Viarani, dai fiati di Fabrizio Cimatti e Jastin Visani e dal batterista Kevin Cimatti.