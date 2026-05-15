Giovani note in città: due settimane di eventi per celebrare talento, formazione e condivisione

SERENA LUCCHI

RIMINI. Dal 16 al 31 maggio Rimini torna a vivere la Settimana della musica, cuore giovane della Sagra musicale malatestiana, tra teatri, chiostri, chiese e spazi culturali del centro storico. Concerti, workshop, seminari, performance e mostre fotografiche verranno dedicate al talento delle nuove generazioni. Protagoniste saranno soprattutto le classi dal liceo musicale Einstein, capofila della rete organizzativa insieme all’I.C. Dante Alighieri, al conservatorio Maderna-Lettimi, alla banda giovanile Città di Rimini e a numerose associazioni artistiche. Gli studenti saliranno sul palco in decine di appuntamenti, dai Concerti di primavera fino ai grandi eventi corali ed orchestrali. Tra gli appuntamenti più attesi, il 30 maggio alla chiesa di San Girolamo, “La meravigliosa macchina sonora”, lezione-concerto dedicata all’organo meccanico tenuta dal maestro Paolo Accardi con gli allievi della classe di organo del conservatorio Maderna-Lettimi e gli studenti del Liceo Einstein. In programma Bach, Frescobaldi, Buxtehude, Mendelssohn, Davide da Bergamo e Bossi; capolavori del repertorio organistico con momenti divulgativi aperti al pubblico e replica il 31 maggio. Fra gli altri eventi di rilievo, si evidenziano il Choral day del 27 maggio al teatro Galli con 200 giovani coristi, il concerto “La cultura che cura” del 29 maggio e le rassegne delle eccellenze musicali del conservatorio e del liceo Einstein. Accanto ai concerti, spazio anche alla riflessione sulla didattica musicale, all’inclusione e al dialogo tra linguaggi artistici diversi attraverso tavole rotonde, open day e laboratori performativi. Ormai da qualche anno parte integrante della Sagra musicale malatestiana, la Settimana della musica si configura sempre di più come una mappa appassionante della città. Voci, prove, e relazioni che abitano Rimini per restituire alla musica il suo significato più autentico, quello di una condivisione capace di lasciare segni ben oltre il tempo degli applausi.

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