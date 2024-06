Gigi D’Agostino al Cocoricò ogni venerdì dal 5 luglio al 23 agosto

Gigi D’Agostino, dj simbolo della musica dance, avrà una speciale residenza artistica al Cocoricò, club che lo vedrà protagonista in console quest’estate, ogni venerdì dal 5 luglio al 23 agosto. Sotto la Piramide, ogni venerdì D’Agostino sarà ospite fisso e si esibirà in un dj set all night long dove ripercorrerà gli oltre 30 anni di carriera per far ballare il suo amato pubblico. “Il Club è uno dei miei “elementi” - ha detto D’Agostino - le sensazioni che evoca mi hanno sempre fatto sentire nel mio luogo, prima come cliente, poi come dj, dalle primissime esperienze fino ad oggi. Nel Club si generano onde speciali che non sono definibili con le parole. La mia esperienza dell’estate 2016 con il Cocoricò mi ha lasciato addosso tante buone vibrazioni. L’incontro con il pubblico, la musica e il groove, sotto la piramide: è stato intenso. Magico. La riviera mi ha regalato meravigliose esperienze negli ultimi 30 anni, è sicuramente una delle mie “case” preferite”.