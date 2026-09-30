Gianni Farina racconta “Oasi”, lo spettacolo di Menoventi in scena il 30 settembre al Rasi

RAVENNA. Il tema della crisi ambientale è al centro di Oasi, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale faentina Menoventi che debutta il mercoledì 30 settembre al teatro Rasi di Ravenna. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno del comune di Ravenna nell’ambito del Progetto Europeo Interreg Action: testo e regia sono di Gianni Farina, affidati all’attrice Consuelo Battiston e all’attore Alessandro Renda del Teatro delle Albe. L’evento è inserito nella rassegna Schiusa, promossa da E Production tra Ravenna e Faenza a partire dall’autunno 2026.
Incontriamo il regista e autore Gianni Farina.