Giancarlo Giannini ha incantato oggi il Grand Hotel di Rimini

“La Terrazza della Dolce Vita” di Simona Ventura e Giovanni Terzi ha ospitato oggi pomeriggio, nei suggestivi giardini del Grand Hotel di Rimini, uno dei più maggiori attori del panorama internazionale, Giancarlo Giannini. Con una lunga carriera di successi alle spalle Giancarlo Giannini, 82 anni portati egregiamente, dal debutto nel cinema, avvenuto nel 1965, a oggi, ha interpretato oltre 150 film, caratterizzando con il suo talento decine di personaggi entrati di diritto nella storia del cinema: da Mimì Metallurgico a Tunin, passando per il marinaio Gennarino Carunchio, fino al personaggio di Pasqualino Settebellezze che gli valse, nel 1977, una nomination agli Oscar come migliore attore protagonista, solo uno dei tanti premi collezionati nell’arco della vita tra cui sei David di Donatello, sei Nastri d’argento e cinque Globi d’oro. Attore, regista e doppiatore (ha prestato la voce a Al Pacino e Jack Nicholson) ha ottenuto nel 2023 il riconoscimento sulla Walk of Fame a Los Angeles, l’unico attore italiano insieme a Rodolfo Valentino.

«Tra le tante memorabili interpretazioni di Giancarlo Giannini – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini, Michele Lari – c’è sicuramente quella accanto ad Alain Delon nel capolavoro di Valerio Zurlini “La prima notte di quiete”, il film girato nel 1972 a Rimini e a cui i riminesi sono più affezionati perché è la pellicola più riminese di quelle ambientate a Rimini. Un film che sarà proiettato sullo schermo degli Agostiniani proprio domani sera venerdì 9 agosto, proiezione che la città dedicherà a Giancarlo Giannini al quale si deve fra l’altro anche la segnalazione a Zurlini della protagonista femminile di quel film, Sonia Petrova, che aveva notato a Londra dove danzava come ballerina classica».

Secondo ospite della serata è stato Den Harrow, al secolo Stefano Zandri, icona musicale degli anni ’80 lanciato dalla coppia Turati/Chieregato, con l’aiuto di Enrico Ruggeri che ne ideò il nome. Tra l’86 e il ‘90 era tra i primi cinque cantanti d’Europa più popolari tra le teenager, con Simon Le Bon, George Michael, Prince e Billy Idol. Con la canzone “Mad desire” e tante altre hit pop, che furono un successo planetario, l’artista è stato in cima alle classifiche dal 1983 al 1989 diventando l’idolo di milioni di ragazze.