Giancane con Zerocalcare il 6 luglio a Santa Sofia: biglietti in vendita dal 20 maggio

Una giornata speciale. Torna in esclusiva in Romagna il live disegnato di Giancane con Zerocalcare, dopo il tutto esaurito registrato a luglio 2023 a Cesena, in occasione dell’undicesima edizione di acieloperto. Succede sabato 6 luglio 2024, all’interno del Parco Fluviale di Santa Sofia, scrigno di tesori naturalistici e artistici lungo le sponde del fiume Bidente.

Come in occasione dei concerti a Santa Sofia delle scorse edizioni della rassegna, anche il concerto disegnato si terrà in orario speciale, dalle 19:30: un’occasione per vivere una giornata fuori porta immersa nella natura.

Protagonisti sul palco, il cantautore Giancane e il fumettista Zerocalcare: una collaborazione prolifica, forte e duratura che, dopo le colonne sonore della serie animate “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, torna dal vivo, sul palco, per uno spettacolo in cui i due rivestono i rispettivi ruoli, di musicista e di fumettista: Giancane suona, Zerocalcare disegna.

Giancane

Ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, nello spazio di due album (Una vita al top, 2016, e Ansia e Disagio, 2017), ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca. Segue la colonna sonora di “Strappare Lungo i Bordi” (Woodworm, distr. Universal Music): si tratta della raccolta di brani del cantautore romano che compongono la colonna sonora della serie di animazione “Strappare lungo i bordi”, scritta e diretta da Zerocalcare, con cui il sodalizio è iniziato nel 2018, durante la realizzazione del video del brano “Ipocondria” (feat. Rancore), che ha costituito la colonna sonora degli short animati di Rebibbia Quarantine, prodotti nel 2020. Da quel momento, tra i due artisti è nato un rapporto di amicizia, stima e collaborazione.

Parco fluviale “Giorgio Zanniboni” di Santa Sofia

Nato come progetto di integrazione tra arte e paesaggio, il percorso del parco si snoda lungo la riva sinistra del fiume Bidente in località Santa Sofia per circa 2 km, dialogando a stretto contatto con l’elemento naturale circostante.

L’area ospita una collezione di sculture e opere d’arte all’aria aperta; l’ultima, in ordine d’arrivo, è l’opera del celebre scultore Arnaldo Pomodoro “Cono tronco 1972”. Un vero e proprio “museo a cielo aperto”.

L’itinerario, da percorrere rigorosamente a piedi, parte da Parco Giorgi (della Resistenza) per poi proseguire fino a località Brusatopa, luogo del concerto.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire da lunedì 20 maggio alle 12:00 tramite il circuito TicketOne.

La rassegna

Organizzata dall’associazione culturale Retropop Live nella splendida Rocca Malatestiana di Cesena, nella suggestiva Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC), all’interno del Parco Fluviale di Santa Sofia, la manifestazione ha portato sui palchi di questi magici luoghi artisti del calibro di Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni. Ha i patrocini dei comuni di Cesena, San Mauro Pascoli, Santa Sofia e Savignano sul Rubicone, e della Regione Emilia Romagna.

L’associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da oltre quindici anni. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.