Ghali a Bologna, nuova tappa del tour

L’artista Ghali, reduce dal successo di Sanremo, sarà in concerto il prossimo 10 novembre a all’Unipol Arena di Bologna.

Dopo l’annuncio dei due live al Forum di Assago, in programma il 28 ottobre con replica il 29 ottobre (andata subito sold out), il tour prodotto da Vivo Concerti si arricchisce di tre nuove date nei palazzetti di Firenze, Roma e Bologna, rispettivamente il 4 novembre al Nelson Mandela Forum, il 6 novembre al Palazzo dello Sport e il 10 novembre all’Unipol Arena: un trittico di appuntamenti che corona un totale di 5 live nell’autunno 2024. I biglietti per le nuove date di Firenze, Roma e Bologna sono già acquistabili su Ticketone e saranno disponibili dalle ore 10.00 di sabato 24 febbraio anche su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati.