Gessica Notaro fa il pieno di applausi: un successo il suo musical equestre VIDEO

Spettacoli
  • 16 agosto 2025
Gessica Notaro fa il pieno di applausi: un successo il suo musical equestre VIDEO

Successo per il debutto del Musical Equestre con “Broadway” andato in scena il 14 agosto e in replica ogni sera fino a domenica 17 agosto a Villa Giona - Castelguglielmo (Rovigo) con direttore artistico la riminese Gessica Notaro, concept e testi del regista e autore riminese Carlo Tedeschi direttore anche della Compagnia RDL del Lago di Montecolombo, presente in pedana insieme alle amazzoni e i cavalieri del Giona Show di Rovigo. Costumi, coreografie, insieme a voci meravigliose, hanno trasportato il pubblico in una dimensione dove la fantasia ha incontrato la realtà.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui