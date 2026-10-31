Galli, i Motus aderiscono alla sciopero e fermano lo spettacolo

RIMINI. Mentre è in corso la prima parte del dittico che la compagnia internazionale con base a Rimini Motus ha dedicato al “Frankenstein” di Mary Shelley, gli attori dal proscenio del teatro Galli venerdì sera chiedono di accendere le luci. L’attrice lughese Silvia Calderoni legge un comunicato a nome del gruppo: in adesione allo sciopero contro il riarmo e il carovita e in sostegno a Gaza e alla Palestina, viene interrotto lo spettacolo. Una parte di “Frankenstein. A love story” non sarà rappresentata in solidarietà con i lavoratori e con gli studenti italiani. Il pubblico applaude. I Motus riprendono poi la rappresentazione dalla scena finale. Così anche il mondo del teatro fatto di lavoratori precari e sottopagati, come spiega Calderoni, fa sentire la sua voce.