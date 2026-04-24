Frogstock 2026: i Patagarri a Riolo Terme venerdì 21 agosto

Frogstock si prepara ad accogliere l’energia travolgente de I Patagarri. Band milanese tra le più interessanti della nuova scena italiana, porteranno sul palco della serata di venerdì 21 agosto il loro inconfondibile gipsy jazz, gioioso e coinvolgente, capace di trasformare la serata in uno spazio di libertà, ironia e autenticità.

La musica de I Patagarri si muove costantemente tra due poli: da un lato il desiderio di evasione dalla quotidianità, dall’altro la durezza della vita affrontata per inseguire il sogno musicale. Questo contrasto trova piena espressione nel brano “CARAVAN”, contenuto in “X Factor Mixtape 2024”, un vero e proprio grido di libertà. Il pezzo è un invito a prendere il controllo della propria vita, senza paura di vivere ai margini se necessario. Il “caravan” diventa così rifugio e simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche veicolo di speranza e sogni che non vogliono essere abbandonati.

Un percorso in costante crescita che li ha portati a triplicare le date all’Hacienda e all’Alcatraz, con un tour che si conferma un successo straordinario e che ha segnato anche l’ingresso di Nicholas Guandalini al basso.

Frogstock conferma così la propria identità di vetrina in continua evoluzione e ricerca musicale, capace di attraversare e mettere in dialogo generi diversi: nelle altre serate saliranno sul palco Joan Thiele, i Bardomagno e Murubutu, delineando un programma eclettico che spazia tra sonorità contemporanee, cantautorato e sperimentazione. Frogstock 2026 si svolgerà dal 19 al 22 agosto a Riolo Terme.