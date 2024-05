Frogstock 2024: i Nobraino il 23 agosto a Riolo Terme

Conto alla rovescia verso il Frogstock Festival, che farà vibrare il cuore di Riolo Terme dal 21 al 24 agosto 2024. Frogstock, organizzato dall’associazione Culturale Clips Rag & Rock con il prezioso supporto di Romagna Concerti, è ormai arrivato alla sua 29esima edizione e propone di confermare ogni aspettativa, dopo il grande successo dello scorso anno, con una line-up eclettica e coinvolgente che spazia da band emergenti a nomi consolidati.

L'attesa è già alle stelle per la terza data del festival, il 23 agosto, quando i Nobraino saliranno sul palco. Volti già noti alla manifestazione, i Nobraino, hanno già incantato il pubblico di Frogstock nell'edizione del 2014, confermando il loro legame speciale con l’evento e il suo pubblico affezionato.

Con una carriera che spazia quasi tre decenni, i Nobraino hanno conquistato il cuore di numerosi fan in Italia e all'estero grazie a hit indimenticabili come “Endorfine”, “Film muto”, e “Bigamionista”. La band ha pubblicato diversi album di successo nel corso degli anni, tra cui “Live al Vidia Club” (2006), “No USA! No UK!” (2010), “Disco d’oro” (2012), “L’ultimo dei Nobraino” (2014), “3460608524” (2016) e l’ultimo pubblicato il 1° marzo 2024 “Animali da Palcoscenico”. Ogni album è stato acclamato dalla critica e ha contribuito a consolidare la loro reputazione come una delle band più amate e innovative della scena musicale italiana.