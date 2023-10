Forlimpopoli, il cartellone del teatro Verdi

Un bilancio positivo, quello del teatro Giuseppe Verdi di Forlimpopoli: la gestione di Teatro delle Forchette «ha dato alla nostra città nella stagione passata spettacoli per gli spettatori abituali della prosa– sottolinea soddisfatta la sindaca Milena Garavini –, ma anche per le famiglie, i bambini e chi ama la commedia in dialetto. Avvicinare e riavvicinare le persone al teatro anche come forma di partecipazione e di educazione sociale è del resto uno degli scopi di questa Amministrazione».

Ricca e ben individuata la programmazione 2023/24, con 17 spettacoli che mirano a «restituire al Verdi la sua funzione di teatro – sottolinea l’assessore alla Cultura Paolo Rambelli – dopo 110 anni di utilizzo come cinema, due funzioni che permettono di consolidare e ampliare l’offerta di spettacolo a Forlimpopoli. Il cartellone di Teatro delle Forchette dal canto suo instaura relazioni con compagnie del territorio e dà spazio ad artisti locali come Enrico Zambianchi che ha scelto di far debuttare il suo nuovo spettacolo, “L’insipienza artificiale”, proprio al Verdi il 2 febbraio».

Inizio l’8 novembre, con un debutto di pochi mesi fa, “Figlio, non sei più Giglio” di Stefania Porrino, con Daniela Poggi accompagnata dalla musica in scena di Mariella Nava. Seguono “Sballando con le stelle”, di e con Dario Cassini che si ispira alla sua esperienza nello show di Milly Carlucci (13 dicembre) e “Chi me lo ha fatto fare!” con Marco Marzocca che si confessa ironicamente sulla scelta di fare l’attore (12 gennaio).

Per il Giorno della memoria, il 24 gennaio, Teatro delle Forchette mette in scena “Paragraph 175”, otto storie che ricordano come fra i milioni di morti nei campi ci siano anche migliaia di “triangoli rosa”, mentre il 9 febbraio Cinzia Massironi ed Elisabetta Spinelli sono protagoniste di “Tosca e le altre due” di Franca Valeri, ispirata a “Tosca” di Puccini. Il 15 marzo, ancora musica in scena con “Il settimo giorno Lui si riposò, io no” con Andrea Mirò ed Enrica Tesio, uno spettacolo che parte dal libro di Tesio “Tutta la stanchezza del mondo”. Teatro delle Forchette presenta, il 5 aprile, un testo brillante di Vally Sadioli, “Sono state quelle del bar” mentre è legato a un’altra ricorrenza civile “Donne che fanno strada” di Malocchi & Profumi (24 aprile). Le autrici e registe Lara Mengozzi e Sabina Spazzoli fanno rivivere le storie di Ifigenia Gervasi, Maria Farneti, Tina Gori ma anche dell’onnipresente Caterina Sforza.

È una proposta di teatro contemporaneo “Il circo capovolto” che Andrea Lupo porta al Verdi il 17 maggio, dopo numerosi premi ricevuti in tutta Italia. all’arena estiva è programmato invece “Rent. Il musical”, diretto da Stefano Naldi, che TdF dedica a un’epoca di musica, colori, fantasia e speranze ma anche alla sensibilizzazione verso malattie come l’Hiv e l’Aids, di cui tanto poco si parla.

Tre le date dei “Sabati per le famiglie”: 17 febbraio per “Accendiamo la notte!” di Quinte Strappate, 16 marzo per “La stanza dei ricordi” di Katastrofa Clown mentre il Duo Jenga è in scena con “Dejà-vu” il 13 aprile.

E poi, tanto teatro in dialetto in luglio, con le compagnie più famose del territorio.

«Con l’Amministrazione, anche tramite ingressi e abbonamenti ridotti per i forlimpopolesi, miriamo a fare sì che i cittadini riconoscano il Verdi come luogo deputato alla cultura del territorio – concludono Antonio Sotgia e Stefano Naldi, presidente e direttore artistico di TdF –: un luogo di spettacolo dal vivo, dove sentirsi comunità».

Info: 0543 1713530

www.teatrodelleforchette.it