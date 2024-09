Forlì, Stefano Massini al Festival del Buon Vivere martedì 24 settembre

Nell’ambito del Festival del Buon Vivere, martedì 24 settembre alle 21.30 alla Chiesa di San Giacomo, ai Musei di San Domenico a Forlì, Stefano Massini è il protagonista di “Le Storie che fanno vivere meglio”. Una carrellata di storie, piccole e grandi, che valgono come piccoli manuali di sopravvivenza, di cui abbiamo necessità per affrontare la giungla di tutti i giorni. Parte da qui un viaggio fra personaggi lontani nel tempo, epopee, incontri, esperienze umane, emozioni e risate. Una serata, tutta affidata all’estro narrativo di Stefano Massini: in un vortice di racconti affascinanti, Massini disegna le sue mappe servendosi di storie umanissime tutte vere, tutte accadute nelle epoche e nei luoghi più diversi, cucite su misura dei nostri stati d’animo più sfumati e inesplorati. Con una sola stella polare: la potenza sempre antica e sempre nuova del racconto. La serata è a ingresso gratuito e organizzata con il sostegno di Formula Ambiente, Conscoop, Eta Beta e Idrotermica Coop.